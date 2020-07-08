Зросла кількість загиблих від пожеж на Луганщині

Внаслідок лісової пожежі на Луганщині помер ще один чоловік.

Про це повідомив у Facebook представник уповноваженого з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Чоловік 1962 року народження, який знаходився у важкому стані та перебував в реанімації з термічними опіками, сьогодні о 3.00 помер. Вночі до місцевої лікарні нікого не доставляли. Загалом в місцевій лікарні перебуває 27 осіб, з них 17 дітей, зі слів лікарів, їх стан стабільний", - зазначив Лисянський.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня о 13 год. 21 хв поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 га.

Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомляло про 6 загиблих.

На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська, задіяно понад тисячу рятувальників, поліцейських та нацгвардійців.

За інформацією пресцентру штабу ООС на ліквідації пожежі задіяні 444 військових.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України.