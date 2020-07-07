Голова Луганської ОДА не виключає, що до пожеж міг призвести підпал

Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай особисто контролює роботу служб, залучених до ліквідації масштабної пожежі у Новоайдарському та Сєвєродонецькому лісомисливських господарствах.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Ліквідувати пожежу нам допомагають підрозділи ДСНС з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей, військові та співробітники Національної поліції. Поліція постійно патрулює місцевість, щоб не допустити фактів мародерства. Я вже говорив з Президентом, головою ДСНС України та Міністром оборони України щодо допомоги. Наразі нам були готові направити спеціалізований літак з Харкова, щоб загасити полум’я з повітря, але з того боку нам не підтвердили «режим тиші», – зазначив Сергій Гайдай.

За його словами, причини пожеж ще остаточно не встановлені, версія підпалу також не виключається. Наразі усі літні люди з с. Смолянинове евакуйовані та розміщені у лікарнях на спеціально підготовлених базах. Вони забезпечені усім необхідним та отримують кваліфіковану медичну допомогу.

На локалізації пожежі, крім спецтехніки ДСНС, задіяні так звані бази артилерійських тягачів та інженерні машини розмежування, – про це повідомив командувач Операції об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко. Всього до гасіння залучено понад 360 людей та 85 одиниць техніки.

Для координації сил та засобів, задіяних на ліквідації лиха, ГУ ДСНС у Луганській області створений спеціальний штаб, до складу якого, зокрема, включені представники служби екстреної медичної допомоги та усіх аварійних служб. Штаб працює цілодобово.

Усі, хто бажає надати допомогу постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, можуть звертатись за телефоном штабу: 095-910-19-20.

Читайте також: Рубіжне на Луганщині може залишитись без води через лісові пожежі

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до шести осіб. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків та 30 житлових будинків у с. Смолянинове.

За інформацією представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павла Лисянського, госпіталізовано до місцевої лікарні 24 особи, з них 15 дітей.