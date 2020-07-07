Рубіжне на Луганщині може залишитись без води через лісові пожежі

У Рубіжному на Луганщині можливі проблеми з водозабезпеченням через те, що пожежі пошкодили лінії електропередач.

Про це повідомляє пресслужба Рубіжанської міської ради.

"У зв'язку з масштабною пожежею, яка вининикла неподалік Сєвєродонецька, припинене живлення лінії електропередач, від яких здійснюється електропостачання об'єктів водозабезпечення та водовідведення м. Рубіжне (Володинський водозабір та очисні споруди КП "РВУВКГ"). До ліквідації небезпечної пожежної ситуації у м. Рубіжне можливе зупинення питного водопостачання та перебої в роботі міської системи водовідведення", - йдеться у повідомленні.

Міськрада Рубіжного також інформує з посиланням на ТОВ "ЛЕО" (Лугансььке егнергетичне об'єднання), що можливі перепади напруги в мережі електропостачання.

Мешканців міста закликають по змозі зробити запас води з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків. За попередніми даними, загинуло п'ятеро людей, дев'ятьох госпіталізовано.

До гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.