Пожежі на Луганщині: у лікарнях – 24 постраждалих, з них 15 дітей

У лікарні перебуває вже 24 постраждалих від пожежі на Луганщині, 15 із них - діти.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"(Станом на 19.30) госпіталізовано ще чотирьох людей. Загалом у місцевій лікарні перебуває 24 особи, з них 15 дітей, двоє діток знаходяться під кисневими масками, зі слів лікарів, їх стан стабільний. Чоловік 1962 року народження перебуває у реанімації (термічний опік полум’ям)", - написав Лисянський.

Раніше Лисянський повідомляв, що Новоайдарська РДА приготувала приміщення для евакуйованих жителів селищ, які перебувають в епіцентрі лісової пожежі.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків. За попередніми даними ДСНС, загинуло п'ятеро людей.

До гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, верхова площа якої становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.