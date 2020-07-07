ДСНС повідомляє про п'ятьох загиблих через пожежі на Луганщині

Кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

"Попередньо 5 осіб загинуло та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 6 липня о 13 год. 21 хв. поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га. О 8 год. 11 хв. 7 липня пожежу локалізовано.

Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Тут вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 30 житлових будинків.

До гасіння пожежі залучено 361 чоловіка та 85 одиниць техніки. Додатково на місце пожежі прямують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чоловік з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Крім того, вогнеборці ліквідують пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої (верхова) становить близько 40 га. До гасіння залучено 63 чол. і 16 од. тех.