Аваков і Данілов екстрено відбули в Луганську область

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та очільник Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов екстрено відбули в Луганську область, де сталися масштабні лісові пожежі.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Секретар РНБО Олексій Данілов, голова ДСНС Микола Чечоткін та голова Нацполіції Ігор Клименко екстрено відбули в Луганську область для координації сил у подоланні масштабних лісових пожеж та здійснення повітряного моніторингу районів займання. Крім цього, заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Арсен #Аваков та Олексій #Данілов екстрено відбули в Луганську область, де сталися масштабні лісові пожежі 👉https://t.co/uEa5LzzPoX pic.twitter.com/VvaRRwRY0M — МВС України (@MVS_UA) July 8, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня о 13 год. 21 хв поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га, зокрема верхова на 20 га.

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Через поривчастий вітер та високу температуру повітря вогонь поширився на с. Смолянинове. Крім того, вогнеборці ліквідують верхову пожежу поблизу с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якої становить близько 40 га.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України попередньо загинули 7 осіб.

На гасіння займань вилетіли два пожежні літаки ДСНС з Краматорська.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу.