Уряд виділить кошти для постраждалих від лісових пожеж на Луганщині — Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що уряд виділить кошти для компенсацій постраждалим внаслідок лісових пожеж у Луганській області, орієнтовно загальна сума може становити 50 млн гривень.

Про це він заявив під час спілкування з жителями постраждалого від пожеж села на Луганщині, яке транслювали наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

“Те, що зараз почув, пропозицію з приводу того, щоб дуже швидко перерахувати 50 млн гривень, вони є у Кабміну, щоб допомогти людям. Найголовніше — це умови, в яких вони (люди — ред.) живуть”, - сказав Зеленський.

За його словами, наразі надано попередні пропозиції, щоб кожному постраждалому було виділено 300 тис. гривень на вирішення проблем із житлом.

Читайте також: ДСНС уточнила дані про загиблих унаслідок пожежі на Луганщині

Зеленський наголосив, що всі дані щодо компенсацій ще потрібно прораховувати.

Також глава держави пообіцяв, що будуть вирішені питання із тимчасовим житлом для людей.

Він пояснив, що наразі опрацьовується варіант розміщення постраждалих у пансіонаті на Луганщині, Харківська область запропонувала поселити людей у себе.

Читайте також: Глава ОДА просить визнати пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

За офіційними даними, загинули 4 особи, 9 осіб госпіталізовано. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.