Аваков, Данілов і Клименко прибули на Луганщину

На Луганщину в с. Смолянинове, яке стало осередком пожежі, прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Нацполіції Ігор Клименко та секретар РНБО Олексій Данілов.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Наразі вони проводять нараду щодо перебігу подій та подальших дій рятувальників.

В Луганській області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами перебуває з робочою поїздкою Президент Володимир Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

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За інформацією Міністерства внутрішніх справ, попередньо, загинули 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу.