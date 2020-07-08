Жертвами пожеж на Луганщині стали п’ятеро людей — Зеленський

Наразі відомо про п’ятьох загиблих внаслідок пожеж у Луганській області.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу на Луганщині, який транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook. “Хочу висловив слова співчуття всім сім’ям, які втратили через цю пожежу своїх рідних, близьких людей. На зараз є інформація, що це п’ятеро людей”, - сказав Зеленський. Глава держави підкреслив, що це ще не повна інформація й детальні дані будуть відомі до кінця дня.

Під час роботи штабу голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай інформував, що в селі Смолянінове знайдено тіло п'ятого загиблого.

"Під час обходу дворів знайдено тіло загиблої людини. Таким чином, на даний час маємо п'ять жертв. Ще один вважається зниклим. Біля подвір'я стоїть неушкоджена автівка чоловіка, а його місцезнаходження поки не відомо", - підкреслив Гайдай.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

Міністерство внутрішніх справ раніше повідомляло, що загинули, за попередніми даними, 7 осіб. Водночас вранці 8 липня у поліції Луганської області поінформували, що підтверджено загибель 4 громадян, місцезнаходження одного громадянина не встановлено. Евакуйовано 27 жителів, із них 22 дитини.

За попередніми оцінками, вигоріло близько п’яти тисяч гектарів лісу. Внаслідок пожежі знищено вогнем 23 будинки, ще 59 пошкоджено.

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До гасіння залучено 1 тис. 125 осіб та 201 одиниця техніки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу