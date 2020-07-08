Для придбання житла постраждалим від пожеж на Луганщині виділять по 300 тисяч — Зеленський

Постраждалі від пожеж у Луганській області отримають по 300 гривень компенсації на придбання житла, ще буде виділено по 20 тисяч гривень кожному мешканцю та окрема компенсація родинам загиблих.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу на Луганщині, який транслювався наживо на сторінці Офісу Президента у Facebook.

Робоча поїздка Президента до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами / Фото: Офіс Президента

"Ми вирішили надати 300 тисяч гривень кожній родині, яка втратила дім, щоб можна було купити нове житло. Із цим також на адміністративному рівні ОДА допоможе", - сказав він.

Крім того, за словами Президент, кожному мешканцю постраждалих населених пунктів виділять ще по 20 тисяч гривень для підтримки.

Також він наголосив, що окрема сума виділятиметься родинам загиблих, проте не уточнив, яка саме.

"Думаю, що це не вся допомога, я не знаю ще про всі проблеми, думаю, люди нам розкажуть", - додав Президент.

Водночас глава держави поінформував, що наразі відомо про 24 знищені вогнем будинки, 59 у дуже пошкодженому стані.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га. Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

У середу на Луганщину вилетів Президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих внаслідок пожежі.