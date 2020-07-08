Понад 1,6 тисячі осіб і 200 одиниць техніки: на Луганщині гасять лісові пожежі

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 14 год. 8 липня продовжується гасіння лісової пожежі… Орієнтовна площа пожежі складає близько 5 тис. га», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучено 1 тис. 622 осіб та 200 одиниць техніки, з них від ДСНС 632 рятувальники та 139 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежні літаки АН-32П; від ЗСУ - 386 осіб та 21 одиницю техніки; від лісового господарства 101 особу та 40 одиниць техніки; від Нацполіції – 503 осіб.

Основні сили і засоби зосереджені на захист населених пунктів, створення мінералізованих смуг та гасіння окремих осередків пожежі, підкреслили в Держслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня поблизу с. Осколонівка Новоайдарського району Луганської області на території Боровського та Охтирського лісництв виникла лісова пожежа на площі близько 50 га.

Зранку 7 липня пожежу було локалізовано, але через поривчастий вітер та високу температуру повітря відбулося розповсюдження пожежі на село Смолянинове Новоайдарського району. Також триває ліквідація пожежі неподалік села Капітанове, площа якої становить близько 40 гектарів.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули п'ятеро осіб.

Вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Сьогодні, 8 липня, в Луганській області пройшло виїзне засідання оперативного штабу за участю Президента України Володимира Зеленського, секретаря РНБО Олексія Данілова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції Ігоря Клименка та очільника ДСНС Миколи Чечоткіна.

Фото: ДСНС