На Прикарпатті п'ять сіл досі відрізані від сполучення

В Івано-Франківській області транспортне сполучення з 5 населеними пунктами залишається обмеженим після повені.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«Обмежено транспортне сполучення до 5 населених пунктів: Верховинський район – 4 (с. Бистрець, с. Грамотне, с. Стовпні, с. Кохан - повністю), Косівський район - 1 (с. Космач)», - повідомляє Івано-Франківська ОДА.

За їхньою інформацією, для подолання наслідків повені в області працюють 7 зведених загонів ДСНС. За останню добу їм вдалося розчистити від намулу та сміття 100 м берега над річкою Прут у селищі Ланчин та стільки ж у селищі Микуличин, які найбільше постраждали від останньої повені. Також, прочистили зсув ґрунту на автодорозі Яблуниця – Гринява, який заблокував дорогу у селі Яблуниця Верховинського р-ну.

Як повідомлялося, на Прикарпатті внаслідок сильних дощів у період з 22 до 23 червня відбулось підтоплення 263 населених пунктів. Через повінь були пошкоджені понад 13 тисяч житлових будинків, зруйновані мости та автодороги.