В Україні вводять додаткові карантинні правила

В Україні з 1 по 31 серпня запроваджуються додаткові карантинні правила.

Вони регламентуються постановою Кабміну №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», повідомляє Укрінформ.

Зокрема, на цей період карантину уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовлятимуть у пропуску в Україну іноземцям та особам без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати на лікуванням COVID-19. Однак така вимога не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, осіб, яких визнано біженцями, або громадян, які потребують додаткового захисту. Також це не стосується працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, і військовослужбовців збройних сил держав-членів НАТО.

Крім того, Постановою визначено категорію осіб, які обов’язково підлягають самоізоляції – це особи, які прибувають з держави або є громадянами держав із значним поширенням COVID-19. Такі подорожуючі зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток «Дій вдома», а у разі неможливості його застосування – вибути на обсервацію.

Водночас самоізоляція, обсервація особи, яка прибула з держави або є громадянином держави із значним поширенням COVID-19, припиняється у разі одержання нею негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, який проведено після перетину державного кордону або не пізніше ніж за 48 годин до перетину.

При цьому, Постановою визначено перелік осіб, на яких не розповсюджується обов’язкова самоізоляція. Це діти до 12 років, громадяни держав зі значним поширенням COVID-19, які не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів, або прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб. Також самоізоляція не потрібна працівникам дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членам їх сімей, водіям та членам екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, якими здійснюють регулярні перевезення, членам екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членам поїзних і локомотивних бригад, інструкторам збройних сил держав-членів НАТО.

Крім того, цією Постановою внесені зміни до урядових постанов №815 та №367, що визначають перетин лінії розмежування на Сході країни та адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. А саме – на період карантину, з 1 по 31 серпня 2020 року, та до моменту внесення Кабміном окремих змін чи рішень – особи, які виїжджають з тимчасово окупованих територій України – не підпадають під самоізоляцію і їм не потрібно встановлювати додаток «Дій вдома».

За рішенням Командувача ООС також встановлені додаткові обмеження щодо порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування.

Так, на період дії карантину, в Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

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Громадяни України будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 1 серпня лабораторно підтвердили 71 056 випадків COVID-19, із них за добу – 1 172.