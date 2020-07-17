МОЗ оновило перелік країн

МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон.

Перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з переліком, в "зеленій" зоні зараз перебувають такі європейські країни, як Албанія, Болгарія, Чехія, Сербія, Хорватія, Польща, Греція, Угорщина, Латвія, Австрія ті інші

Також в "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки Туреччина та Єгипет.

Для осіб, що прибувають з цих країн, не є обов'язковим проходження 14-денної обсервації.

Для осіб , які прибувають з країн "червоної" зони, обов'язкова 14-денна обсервація або самоізоляція та реєстрація в додатку "Дій вдома".

За бажанням, особа може припинити режим самоізоляції , зробівши ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та отримавши негативний результат.

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Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома" доступний на сайті Центру громадського здоров'я

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів встановив показник в 55 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, за яким визначаються країни "червоної" та "зеленої" зони.

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