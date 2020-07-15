Кабмін змінив критерії віднесення країн до "червоної зони"

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн "червоної зони", зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Встановити, що державами з значним поширенням COVID -19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 55 особі на 100 тисяч населення. Раніше цей показник був на рівні 40. Ми його встановлювали, коли кількість активних хворих була на рівні 37 на 100 тисяч населення. Зараз вона складає 62", - сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесено до "червоної" та "зеленої" зон. Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більше ніж 40 осіб на 100 тис. населення.

Постановою Кабінету міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 передбачено, що перетин державного кордону особою, яка прибула з держави із значним поширенням COVID-19, є підставою для обсервації цієї особи.