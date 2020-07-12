В українській армії за добу - два нові випадки COVID-19

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстрували два нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 військовослужбовці (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що станом на 10.00 12 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Загалом за час пандемії одужали – 442 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - зазначають у Командуванні.

Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.