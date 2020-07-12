В українській армії за добу - два нові випадки COVID-19
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.
"За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. 2 військовослужбовці (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 10.00 12 липня у Збройних Силах України хворіють 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Загалом за час пандемії одужали – 442 особи, летальних випадків – 5.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.
"Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - зазначають у Командуванні.
Командування Медичних сил ЗСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.