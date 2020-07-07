Лабцентри забезпечені місячним запасом тестів — Степанов

Лабцентри забезпечені місячним запасом тестів — Степанов

Укрінформ
Лабораторні центри забезпечені місячним запасом тестів для виявлення COVID-19.

Про це на брифінгу 7 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується тест-систем, то всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом (для роботи - ред.) при повній завантаженості. Це той рівень який ми тримаємо. Ми чітко знаємо, якщо десь виникає проблема - яким чином ми дуже швидко доставляємо туди тест системи, щоб це ніяким чином не позначилося на наших пацієнтах. Ми готуємося і до другої хвилі”, - сказав Степанов.

Також міністр наголосив, що за час пандемії COVID-19 в Україні вдалося оновити обладнання лабораторій, закуповується відповідне оснащення.

За його словами, на початку березня ПЛР-тестування робили тільки три лабораторних центри по всій Україні. Зараз лабораторій, які діагностують COVID-19, по всій Україні налічується 82.

Степанов наголосив, що підготовка до другої хвилі захворюваності на COVID-19 стосується не тільки готовності лабораторних центрів, а й готовності лікарень приймати відповідну кількість пацієнтів.

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Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ та ЄС передали Україні обладнання на суму близько 3,5 млн євро для 27 лабораторій, яке дозволить пришвидшити проведення досліджень на виявлення COVID-19 методом ПЛР, також були передані витратні матеріали та реагенти.

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків захворювання на COVID-19, померло 1 283 людини, одужало 22 193 особи. За добу досліджено 9 343 зразки методом ПЛР.

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