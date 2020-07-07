Лабцентри забезпечені місячним запасом тестів — Степанов

Лабораторні центри забезпечені місячним запасом тестів для виявлення COVID-19.

Про це на брифінгу 7 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується тест-систем, то всі лабораторні центри забезпечені місячним запасом (для роботи - ред.) при повній завантаженості. Це той рівень який ми тримаємо. Ми чітко знаємо, якщо десь виникає проблема - яким чином ми дуже швидко доставляємо туди тест системи, щоб це ніяким чином не позначилося на наших пацієнтах. Ми готуємося і до другої хвилі”, - сказав Степанов.

Також міністр наголосив, що за час пандемії COVID-19 в Україні вдалося оновити обладнання лабораторій, закуповується відповідне оснащення.

За його словами, на початку березня ПЛР-тестування робили тільки три лабораторних центри по всій Україні. Зараз лабораторій, які діагностують COVID-19, по всій Україні налічується 82.

Степанов наголосив, що підготовка до другої хвилі захворюваності на COVID-19 стосується не тільки готовності лабораторних центрів, а й готовності лікарень приймати відповідну кількість пацієнтів.

Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ та ЄС передали Україні обладнання на суму близько 3,5 млн євро для 27 лабораторій, яке дозволить пришвидшити проведення досліджень на виявлення COVID-19 методом ПЛР, також були передані витратні матеріали та реагенти.

Станом на 7 липня в Україні лабораторно підтверджено 49 607 випадків захворювання на COVID-19, померло 1 283 людини, одужало 22 193 особи. За добу досліджено 9 343 зразки методом ПЛР.