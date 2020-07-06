Динаміка пандемії стабілізується - нарада у Президента

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

“Попри зростання в Україні у червні кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується”, - цитує пресслужба ОП прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що показники від Міністерства охорони здоров’я також демонструють стабілізацію поширення коронавірусу в Україні, що, за даними ОП, відображається у статистиці активних хворих та рівні госпіталізації, який в останні тижні майже не змінюється.

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що продовжує знижуватися відсоток хворих медпрацівників. Нині він становить 6%.

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«Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат. Пам’ятаю, на початку епідемії хворі медики становили п’яту частину всіх заражених. Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами. Люди платять гроші не за те, щоб вийти хворими на недугу, від якої поки немає вакцини», – зауважив Зеленський.

У свою чергу представники Національної поліції проінформували, що правоохоронці перевіряли роботу клубів після 22:00 й закрили ті розважальні заклади, які працювали. Також були складені відповідні протоколи.

Крім того, в Нацполіції додали, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

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“Міністерство внутрішніх справ візьметься за ретельніший контроль роботи цих закладів, щоб зменшити ризик зараження громадян коронавірусом”, - розповіли в ОП.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.