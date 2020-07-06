Київ послабив карантинні вимоги для ресторанів і кінотеатрів

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста дозволила ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам і театрам працювати після 22 години, з дотриманням санітарних норм і регламентів", - сказав Кличко.

Мер додав, що час роботи розважальних закладів та проведення культурно-масових заходів у столиці лишається обмеженим до 22 години.

Як повідомлялося, 1 липня столична влада прийняла рішення про посилення протиепідемічних заходів у Києві. Було обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі кінотеатрів) - до 22:00, а також обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22:00.

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Відповідно до рішення уряду в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

За минулу добу в Україні зареєстровано 543 нові випадки COVID-19. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки захворювання.