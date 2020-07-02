На Дніпропетровщині дозволили відкрити кінотеатри

Відсьогодні на Дніпропетровщині дозволили роботу кінотеатрів за умови дотримання протиепідемічних норм.

Рішення Кабміну на місцевому рівні підтримала обласна комісія ТЕБ та НС, повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Максим Скрипнік.

«На Дніпропетровщині маємо керовану ситуацію із COVID-19. Тому обласна комісія ТЕБ та НС дозволила роботу кінотеатрів з 2 липня. Головна умова – дотримання протиепідемічних норм. Адже безпека відвідувачів має бути на першому місці, – наголосив Максим Скрипнік.

Він додав, що зали кінотеатрів можна буде заповнювати максимум наполовину.

В Україні – 45887 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них на Дніпропетровщині – 1095. Одужали 935 мешканців області, 23 померли.