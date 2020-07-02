Карантин скоротить доходи всіх сфер культури більш як на 50% - Ткаченко

В Україні внаслідок карантинних заходів із протидії поширенню коронавірусу доходи всіх сфер культури впадуть більш ніж на половину.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Liga.net.

"Очевидно, що доходи всіх сфер культурної індустрії впадуть більше, ніж на 50%. І це не просто терміни чи відсотки, це робочі місця, люди та їхні сім’ї", - сказав Ткаченко, відповідаючи на запитання щодо оцінки міністерством втрат культурної сфери внаслідок карантину.

Він додав, що у цій кризі недостатньо лише закону № 3377 про підтримку туризму та креативних індустрій, який має бути підписаний Президентом, чи закону про зниження ПДВ до 7% для культурної індустрії.

"Очевидно, що потрібні кошти та дотації прямої підтримки сфери. Ми надали пропозиції, які наразі обговорюються в уряді. У них йде мова про близько 2 млрд грн. При цьому гроші мають бути розподілені не стільки на проєкти, а й на пряму фінансову підтримку шляхом залучення грантів", - додав Ткаченко.

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Він не виключив, що не один рік "будемо розгрібати наслідки коронавірусу у культурній індустрії".

"Тому ми говоримо не лише про прямі дотації, а й залучення грантів від західних партнерів та розвиток державно-приватного партнерства. Це нормальний європейських досвід, аби культура мала змогу розвиватись, - наголосив міністр.

Крім того, Ткаченко зауважив, що закон №3377 передбачає основний прозорий інструмент підтримки - гранти на підтримку культурних інституцій.

"Інститут книги, Держкіно, Український культурний фонд можуть ці гранти видавати. Ми також мали розмову з міністром фінансів з приводу полегшення видачі кредитів для культурної сфери під 3-5-7% державними банками", - пояснив міністр.

Ткаченко нагадав, що Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною" всередині червня, завдяки якому можна буде трохи полегшити економічну ситуацію для розвитку туристичної сфери.

"Зокрема, шляхом розвитку та популяризації внутрішнього туризму. У рамках стратегічної частини для управління галуззю туризму ми також розробимо механізм обчислення туристичної статистики, якого у нас досі не існує. Також презентуємо туристичний портал, де зберемо усі туристичні точки - це буде сучасна платформа для мандрівників, якої нашій державні, справді, бракує. А ще працюємо над проектом туристичних магнітів", - додав Ткаченко.

Також міністр зауважив, що один тільки крок, щоб кінотеатри запрацювали з 2 липня, вартував багатьох годин розмов та переконань.

"Я думаю, ми побачимо результати з часом. Але згідно їхніх оцінок, кінотеатри втрачали мільйони гривень щомісяця. І навіть зараз, коли вони відкриються, їм дозволено заповнювати зали лише на 50%, а це знову ж недоотриманий дохід. Та сама історія з театрами - шахматка в розсадці", - зауважив очільник МКІП.

Крім того, він звернув увагу, що з новою карантинною хвилею непросто й музеям, навіть тим, що змогли відкритися, а ще гірша ситуація з концертними організаціями, які знаходяться в "підвішеному стані".

Ткаченко зауважив, що міністерство наразі не має чіткого плану, як діяти при різних ситуаціях поширення коронавірусу.

"А ви знаєте, коли закінчиться карантин? Ми - ні. Чіткого плану немає і не може бути в умовах невідомості. Ми зараз збираємо прогнозні дані з усіх підконтрольних нам сфер, які результати вони очікують на кінець року. Наразі я рухаюсь за планом "А" - треба терміново роздати кошти. А щоб їх отримати, потрібно піднімати вагу міністерства. Адже якщо почне помирати культура - погано стане всім. Після цього матимемо дискусію і напрацьовуватимемо плани В і С", - зауважив міністр.

Ткаченко також відзначив, що бачить налаштованість уряду йти назустріч відродженню, відновленню, формуванню культури як галузі. Він запевнив, що зробить все можливе, щоб заклади культури отримали гранти та кошти, які їм вкрай необхідні.

"Це для мене свого роду виклик. Другий тест - це реалізація культурних проектів та амбітних програм, які доводитимуть, що галузь культури розвивається. І коли ці завдання виконаємо, зможемо поговорити про культуру спілкування та загальний культурний рівень українців", - зауважив міністр.

Відповідаючи на запитання, який дедлайн для спасіння постраждалих від коронавірусу культурних сегментів він собі ставить, Ткаченко зауважив: "У нас немає більше, ніж два місяці, на здійснення цих планів. Креативники просто не виживуть. Але мені дуже важливо, що Мінфін нарешті почав розуміти, про що ми говоримо і як наші плани реалізувати".

Він наголосив, що для втілення планів МКІП дуже важливою є підтримки фракції "Слуга народу", Президента та уряду.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Нині в країні діє адаптивний карантин до 31 липня.