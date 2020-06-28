Ткаченко назвав захист культурних прав одним із найголовніших викликів для МКІП

Для Міністерства культури та інформаційної політики України захист культурних прав є одним із найголовніших викликів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

"Сьогодні День Конституції святкують одночасно з днем молоді. Символічний збіг для молодої держави. Коли в 1996-му в «конституційну ніч» в Раді схвалювали текст, мало хто вірив, що прийняття Конституції відбудеться. Це було більш ніж необхідно, бо до цього діяла конституція УРСР. Та прийняття головного документа країни таки відбулося. І сьогодні захист наших культурних прав для міністерства є чи не найголовнішим викликом", - зазначив він.

Ткаченко підкреслив, що Конституція стала основою демократії, символом незалежності та соборності України. "Країни, де найбільша цінність – це люди, що живуть у мирі, злагоді та повазі до одне одного", - додав він.

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Як повідомлялося, в Україні 28 червня відзначають День Конституції. Цього дня у 1996 році після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію незалежної Української держави.

День молоді святкують в Україні щороку в останню неділю червня відповідно до указу Президента України від 22 червня 1994 року.