Ткаченко назвав захист культурних прав одним із найголовніших викликів для МКІП

Ткаченко назвав захист культурних прав одним із найголовніших викликів для МКІП

Укрінформ
Для Міністерства культури та інформаційної політики України захист культурних прав є одним із найголовніших викликів.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

"Сьогодні День Конституції святкують одночасно з днем молоді. Символічний збіг для молодої держави. Коли в 1996-му в «конституційну ніч» в Раді схвалювали текст, мало хто вірив, що прийняття Конституції відбудеться. Це було більш ніж необхідно, бо до цього діяла конституція УРСР. Та прийняття головного документа країни таки відбулося. І сьогодні захист наших культурних прав для міністерства є чи не найголовнішим викликом", - зазначив він.

Ткаченко підкреслив, що Конституція стала основою демократії, символом незалежності та соборності України. "Країни, де найбільша цінність – це люди, що живуть у мирі, злагоді та повазі до одне одного", - додав він.

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Як повідомлялося, в Україні 28 червня відзначають День Конституції. Цього дня у 1996 році після майже доби безперервної роботи Верховна Рада ухвалила і ввела в дію Конституцію незалежної Української держави.

День молоді святкують в Україні щороку в останню неділю червня відповідно до указу Президента України від 22 червня 1994 року.

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