Ткаченко розраховує на 2,7 мільярда на культуру та креативні індустрії

Міністерство культури та інформаційної політики сподівається на виділення 2,7 млрд грн на підтримку сфери культури та креативних індустрій.

Про це написав глава МКІП Олександр Ткаченко у Facebook.

"Протягом 3-ох днів допрацюємо пункт щодо виділення 2,7 млрд грн на підтримку сфери культури та креативних індустрій. Після чого розраховую на підтримку уряду", - написав міністр.

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Він підкреслив, що ці кошти потрібні терміново.