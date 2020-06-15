Ткаченко закликає депутатів завтра підтримати законопроєкт про культуру

Ухвалення закону № 3377 про держпідтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу стане першим кроком, який допоможе вийти з кризи цій сфері.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав на своїй сторінці у Facebook.

“Закон, по суті, надає дієвий інструмент для державної підтримки сфери культури, креативних індустрій та туризму. А прийняття закону стане першим кроком з низки заходів, які повинні допомогти галузям вийти з кризи”, - зазначив Ткаченко.

За його словами, культурне середовище вдячне за підтримку Президенту Володимиру Зеленському, який закликав Верховну Раду підтримати цей законопроєкт у другому читанні.

“Прошу депутатів проголосувати за нього завтра”, - звернувся міністр до народних обранців.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.

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Президент Володимир Зеленський у понеділок надіслав лист Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову, у якому закликав парламент невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.