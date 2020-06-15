Зеленський квапить Раду із законопроєктом про підтримку культури

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно розглянути в другому читанні законопроєкт щодо підтримки культури та креативних індустрій.

Про це йдеться у листі глави держави, адресованому спікеру Дмитру Разумкову, повідомляє пресслужба Президента.

“Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням сприяти якнайшвидшому розгляду народними депутатами у другому читанні проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3377”, - ідеться в повідомленні.

В ОП нагадали, що відповідний проєкт закону парламент ухвалив за основу 13 травня, комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики було доручено доопрацювати та внести документ на розгляд до сесійної зали у другому читанні.

У листі Зеленський наголошує, що надання соціальних та економічних гарантій для підтримки громадян і бізнесу в умовах карантинних обмежень через поширення коронавірусу потребує швидких і ефективних рішень.

«З огляду на зазначене і важливість підтримки суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури та мистецтв, креативних індустрій, культурно-пізнавального туризму і щодо роботи яких встановлено суттєві обмеження, прошу сприяти якнайшвидшому розгляду та прийняттю Верховною Радою України рішення щодо згаданого проєкту закону України», – йдеться в листі Президента.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3377 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)". Відповідне рішення підтримали 260 народних депутатів.