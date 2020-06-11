Культурні послуги для населення: МКІП доопрацьовує проєкт стандартів

Міністерство культури та інформаційної політики України разом з фахівцями розробило проєкт мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами.

Про це заявила заступник міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко під час обговорення результатів проєкту «Децентралізація та реформа культурних послуг», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми постійно отримуємо запити від людей, які працюють у сфері культури на місцевому рівні, про те, коли ж вони отримають мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. Хочу сказати, що у цьому контексті експерти проєкту спільно з нашими працівниками міністерства і фахівцями різних галузей - музейної справи, аматорського мистецтва, бібліотечної справи, мистецької освіти, розробили мінімальні стандарти забезпечення населення такими культурними послугами. Зараз ми допрацьовуємо цей проєкт, який найближчим часом формалізуємо у вигляді нормативно-правового акту, тобто рішення уряду", - Фоменко.

Читайте також: МКІП закликає київську владу дозволити Національному музею історії продовжити оренду

Вона зазначила, що реформа децентралізації в Україні добігає свого логічного завершення, і це надало можливість звернути увагу на створення комфортного середовища для громадян, надання якісних публічних послуг, у тому числі послуг у сфері культури. А також надало поштовх при внесенні кардинальних змін форматів роботи ОТГ.

"Будь-яка кардинальна зміна неможлива без підґрунтя, без вироблення певних механізмів, які дозволяють впроваджувати ті чи інші поліпшення. І в напрацюванні саме такого підґрунтя нам дуже допоміг проєкт «Децентралізація та реформа культурних послуг»", - сказала Фоменко.

Вона зазначила, що метою цього проєкту був перегляд системи управління культури в ОТГ, напрацювання критеріїв та показників підвищення якості культурних послуг і покращення роботи закладів культури. За її словами, завдяки проєкту було отримано якісні аналітичні матеріали, і це допоможе у виробленні державної політики.

Фоменко додала, що результати другого всеукраїнського опитування, яке проводилося в лютому, засвідчили, що українці почали більше використовувати культурних послуг, більше читати і відвідувати заклади культури.

Проєкт «Децентралізація та реформа культурних послуг» реалізовується громадською організацією Товариство дослідників України, за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC), у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України та Асоціацією об'єднаних територіальних громад.