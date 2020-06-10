МКІП закликає київську владу дозволити Національному музею історії продовжити оренду

Міністерство культури та інформаційної політики закликає київську міську владу продовжити оренду Національним музеєм історії України нежитлових приміщень за адресою: Десятинний провулок, 7-А.

Про це повідомили у пресслужбі МКІП.

«Завтра, 11 червня, відбудеться засідання Постійної комісії Київської міської ради з питань власності, на якому має розглядатись питання продовження оренди Національним музеєм історії України нежитлових приміщень, розташованих за адресою Десятинний провулок, 7-А. За цією адресою на даний момент знаходяться важливі для повноцінного функціонування музею структурні підрозділи», - йдеться в повідомленні.

Водночас Департамент комунальної власності Києва досі не погодив нову редакцію договору оренди, констатували в МКІП.

«Міністерство культури та інформаційної політики України стурбоване тим, що станом на 10 червня Департамент комунальної власності Києва так і не погодив нову редакцію договору оренди, таким чином створюючи ризик непродовження надання в оренду приміщень для Національного музею історії України», - наголосили в пресслужбі.

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Зазначається, що питання продовження оренди було порушене ще у березні. Зокрема, 10 березня Постійна комісія Київради з питань власності вирішила продовжити строк дії договору оренди. Рішення було прийняте без зауважень, жоден з членів комісії не голосував проти, підкреслили в міністерстві.

Також 9 червня орендодавець створив робочу групу з перевірки стану використання та збереження вказаних приміщень, яка за підсумками перевірки не виявила жодних порушень.

Зважаючи на викладене, МКІП не бачить жодних підстав для припинення договірних відносин щодо оренди приміщень та закликає київську міську владу до конструктивного діалогу.