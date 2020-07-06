Вісім областей не готові до послаблення карантину
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні зареєстровано 543 нових випадки захворювання на COVID-19. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 49 043 випадки захворювання на COVID-19.