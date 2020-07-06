Коронавірусом заразилися понад 7 тисяч медиків - МОЗ

Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 7 030 випадків захворювання на COVID-19 у медичних працівників.

Про це на брифінгу в понеділок, 6 липня, сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом за весь час пандемії захворіло 49 043 людини, з них 3 550 дітей, а також 7 030 медпрацівників”, - поінформував Степанов.

Із 543 осіб, у яких підтвердили COVID-19 минулої доби, захворіло 40 медичних працівників та 41 дитина, 172 людини госпіталізовано.

За минулу добу, за словами Степанова, було здійснено 10 709 тестів, з яких 6 696 ПЛР, 4 013 ІФА.

Як повідомлялося, в Україні від початку пандемії померли від коронавірусу 1262 пацієнтів, одужали - 21 703.