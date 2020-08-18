В Україні за добу - 1616 випадків коронавірусу

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ресурс РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Протягом доби зафіксовано 27 нових летальних випадків.

Загалом в Україні зареєстровано 2 116 смертей від COVID-19. Одужали - 48 925 пацієнтів. Хворіють – 43 395.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу виявили у Харківській області - 204, Львівській - 181, Чернівецькій - 172, Івано-Франківській - 169.

Читайте також: У світі зареєстрували понад 22 мільйона випадків коронавірусу

У Києві виявлено за добу 88 нових випадки коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 серпня в Україні лабораторно підтвердили 92 820 випадків COVID-19, із них за добу – 1464. Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу виявили у Рівненській області - 178, Чернівецькій - 165, Івано-Франківській - 164. У Києві - 104.