Кличко: Не хочу лякати, але Київ може повернути жорсткий карантин

Київ може знову повернутися до більш суворих обмежень через погіршення епідеміологічної ситуації.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не хочу нікого лякати, але динаміка розповсюдження хвороби в нас невтішна. І ми можемо знову повернутися до більш суворих обмежень. Давайте не доводити до цього", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.

У Києві за добу коронавірус підтвердили ще у 118 людей.