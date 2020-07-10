Кожен четвертий заклад у Києві порушує карантин - Кличко

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Києві тривають перевірки закладів і підприємств на дотримання ними регламентів роботи. Патрулі, до складу яких входять співробітники Держпродспоживслужби, представники поліції та Муніципальної охорони перевіряють ресторани, торговельні центри та магазини і столичні ринки. Також ці групи отримують інформацію від жителів міста, які повідомляють про порушення", - розповів Кличко.

За його словами, тільки за останніх кілька днів перевірили понад 430 об’єктів та склали 107 протоколів.

"Тобто, кожен четвертий заклад у місті порушує правила, а потім люди питають, звідки в нас така висока захворюваність на коронавірус", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 10 липня в Україні лабораторно підтверджено 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових.

У Києві за добу коронавірус підтвердили ще в 118 людей.