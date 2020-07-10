Сім областей не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 10 липня сім регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Як зазначають у МОЗ, регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону, з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, опублікованих на офіційному сайті МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10 липня в Україні зареєстровано 52 043 випадки COVID-19, за добу — 819 нових випадків.