Під Кабміном танці - на акції проти закриття клубів і дискотек на карантин

Під Кабміном танці - на акції проти закриття клубів і дискотек на карантин

Фото
Укрінформ
Під Будинком уряду проходить акція протесту, учасники якої вимагають скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції бере участь декілька сотень чоловік.

Вони, зокрема, вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Читайте також: В Україні оновили карантинні зони: у "червоній" - 10 міст

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

Дискотека під Кабміном Фото: Олег Давиденко/Укрінформ

Акція триватиме до 22 години, на ній виступають відомі електронні музиканти України.

Читайте також: Ще два місяці карантину: обмеження посилять навіть у "зеленій" зоні

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдений компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

Уряд також посилив обмежувальні заходи у регіонах із “зеленим” рівнем епідеміологічної небезпеки. Зокрема, заборонив роботу дискотек, розважальних закладів, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Відтак проводити концерти можуть лише організовані заклади культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-