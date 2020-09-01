Під Кабміном танці - на акції проти закриття клубів і дискотек на карантин

Під Будинком уряду проходить акція протесту, учасники якої вимагають скасувати обмеження на проведення культурних подій під час адаптивного карантину.

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції бере участь декілька сотень чоловік.

Вони, зокрема, вимагають дозволити роботу без обмежень у часі розважальних закладів, а також закладів громадського харчування - з організацією дозвілля або без нього.

Мітингувальники також вимагають повністю або частково звільнити від податків суб’єктів господарювання в сфері розваг або надати фінансову допомогу тим, хто постраждав внаслідок дії заборон та обмежень.

Протестувальники звертаються до влади з пропозицією створити робочу групу за участю представників профільних міністерств, керівників закладів та суб’єктів господарської діяльності, що працюють у сфері організації культурного відпочинку та дозвілля.

Дискотека під Кабміном Фото: Олег Давиденко/Укрінформ

Акція триватиме до 22 години, на ній виступають відомі електронні музиканти України.

За словами організаторів, подібні акції будуть проходити, аж поки не буде знайдений компроміс між владою та представниками індустрії розваг.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня.

Уряд також посилив обмежувальні заходи у регіонах із “зеленим” рівнем епідеміологічної небезпеки. Зокрема, заборонив роботу дискотек, розважальних закладів, нічних клубів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля. Відтак проводити концерти можуть лише організовані заклади культури і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.