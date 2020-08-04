Криклій просить Кабмін дозволити висадку пасажирів поїздів у "червоній зоні"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій звернувся до уряду з ініціативою дозволити зупинки потягів під час карантину у "червоних" зонах виключно для висадки пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у ефірі Громадського радіо.

"Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу , але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки, і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", – наголосив Криклій.

Він зауважив, що коли потяг наближається до "червоної" зони і висадки – посадки пасажирів не буде, то пасажирів потрібно попереджувати заздалегідь.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня Крикклій заявив, що АТ "Укрзалізниця" з 3 серпня скасовує зупинки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів. Крім того, 3 серпня Укрзалізниця повідомила про те, що скасовує продаж квитків на поїзди до Луцька і Тернополя та у зворотних напрямках на підставі рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин, він триватиме до 31 серпня.

Адаптивний карантин - це період, під час якого знімається більшість обмежень, але в областях з високим рівнем захворюваності залишається карантин або вводяться жорсткі протиепідеміологічні заходи. В Україні є області з вищим рівнем захворюваності на коронавірус, ніж в інших регіонах, тому карантин не послаблюють всюди однаково.

Регіональні комісії ТЕБ і НС можуть локально посилювати протиепідемічні обмеження у разі виявлення спалахів захворювання або ж послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні.