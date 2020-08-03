Який ризик заразитися COVID-19 у потязі – китайське дослідження

Дослідники підрахували ризик заразитися коронавірусом, подорожуючи у потязі, грунтуючись на даних швидкісної залізниці у Китаї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє журнал Clinical Infectious Diseases.

Результати дослідження свідчать, що знаходячись у вагоні з сидячими місцями в межах трьох рядів (по ширині) та п'яти (по довжині) ризик заразитися від хворого на COVID-19 коливається від нуля до 10%.

Як зазначається, найвищий ризик зараження - 3,5% - був у тих, хто сидів поруч з хворим. Шанс підхопити вірус у тих, хто сидів у тому ж ряду, але не поруч, був на рівні 1,5%. З кожною годиною подорожі недалеко від хворого ймовірність заразитися підвищувалася на 0,15%, а якщо пасажир сидів поруч з пацієнтом, - на 1,3%. При цьому, для тих, хто сів на місце хворого, який вийшов, ризик заразитися був невисоким - лише 0,075%.

Читайте також: Укрзалізниця скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі

За результатами дослідження автори зазначили: COVID-19 має високий ризик передачі серед пасажирів потягу, однак цей ризик має значні відмінності залежно від часу подорожі та місця розташування пасажира.

Під час спалахів захворювання для користування громадським транспортом у закритих умовах, таких як у вагонах потягу, слід вживати заходів щодо зменшення ризику передачі, зокрема, збільшити відстані між сидіннями, зменшити щільність пасажирів та використовувати засоби особистої гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на серпня у світі зареєстровано 18 234 936 випадків коронавірусної інфекції.