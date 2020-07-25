Від COVID-19 одужали вже понад 4 тисячі мешканців Буковини

У Чернівецькій області за минулу добу на COVID-19 захворіли 44 особи, водночас вилікувалися 67. Загальна кількість буковинців, які здолали коронавірус, сягнула 4026.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«67 буковинців сьогодні одужали. Усього вже 4026 осіб здолали COVID-19», - написав він.

За словами Осачука, 25 липня на Буковині офіційно підтверджено 44 випадки зараження коронавірусом, лабораторний центр опрацював 406 зразків.

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5592 особи.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 липня в Україні лабораторно підтверджено 63 929 випадків COVID-19, з них за останню добу – 1106. Протягом доби зафіксовано 29 летальних випадків, одужали 611 пацієнтів.