На Буковині згортають частину ліжок для хворих на COVID-19

Відділення, які були перепрофільовані для хворих на коронавірус, повертаються до нормальної роботи.

Про це під час брифінгу розповів голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає обласна адміністрація.

"Цей час відносного спокою використовуємо, щоб дати відпочити лікарям. Відділення, які були перепрофільовані для хворих на коронавірус, ми повертаємо до нормальної роботи. З близько тисячі ліжок, які були зарезервовані для недужих на COVID-19, залишили тільки 642. Зараз вони завантажені на 45%", – розповів Осачук.

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В області на COVID-19 найчастіше хворіють люди від 30 до 69 років. Більше недужих серед жінок, а летальних випадків – серед чоловіків.

За словами в. о. директора Державної установи "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ" Наталії Гопко, контролювати захворюваність допомагає спостереження за контактними особами, яке ведуть епідеміологи. Наразі у самоізоляції перебувають 708 таких людей.

Нагадаємо: Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на чотири типи епідемічних зон. Станом на 22 липня лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.