Укрзалізниця запускає три поїзди до Чернівців

До Чернівців та зворотно з цього тижня курсуватимуть три пасажирських поїзди із Києва, Одеси та Львова.

Про це 20 липня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"А вже з цього тижня Укрзалізниця запускає одразу три потяги до Чернівців: №136 / 135 Чернівці - Одеса, №702 / 701 Львів -Чернівці, №7 / 8 Київ - Чернівці", - написав Криклій.

Він додав, що також вже курсують біля 20 поїздів у напрямку Львова, 6 - до Івано-Франківська та до Ужгорода - 5.