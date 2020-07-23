На Рівненщині побільшало хворих на COVID-19

22 липня діагноз коронавірус підтвердили у 60 мешканців Рівненської області.

Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Станом на вечір 22 липня на Рівненщині зареєстровано 60 нових випадків захворювання на COVID-19.... Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5303 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", – повідомив Коваль.

Захворювання виявили у 13 жителів Костопільського району, 17 – Здолбунівського та у 22 осіб із Рівненського району. Вік нових хворих від 2 до 81 року.

Також повідомляється, що від ускладнень коронавірусу померли 91 людина, а вилікувались вже 4082 особи. Так, 22 липня одужали 55 мешканців області.

За добу лабораторіями області проведено 742 ПЛР та 889 ІФА-досліджень. В роботі залишилося 346 зразків.

Нагадаємо: Кабінет міністрів продовжив в Україні карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на чотири типи епідемічних зон. Станом на 22 липня лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.