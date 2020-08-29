Україна забезпечена коштами на закупівлю «ковід-тестів» - Степанов

Україна забезпечена коштами на закупівлю «ковід-тестів» - Степанов

Укрінформ
В Україні вистачить тестів на коронавірус на декілька місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми забезпечені тестами на декілька місяців вперед. І коли є така необхідність, вони одразу докуповуються, і ми забезпечені коштами на закупівлю цих тестів", - сказав Степанов.

Він розповів, що робити тестування людині, яка контактувала з хворим на коронавірус немає жодного сенсу. Така особа повинна одразу піти на самоізоляцію. Якщо протягом 14 днів на самоізоляції людина немає симптомів коронавірусу, то немає сенсу робити їй тестування.

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Також Степанов зазначив, що збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19 в Україні пов'язано зі збільшенням кількості випадків виявлення коронавірусу. За його словами, наразі в Україні є 35 тисяч ліжок в лікарнях, які підготовлені до лікування хворих на коронавірус.

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Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978-ми.

Фото: ФБ

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