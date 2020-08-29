Україна забезпечена коштами на закупівлю «ковід-тестів» - Степанов

В Україні вистачить тестів на коронавірус на декілька місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми забезпечені тестами на декілька місяців вперед. І коли є така необхідність, вони одразу докуповуються, і ми забезпечені коштами на закупівлю цих тестів", - сказав Степанов.

Він розповів, що робити тестування людині, яка контактувала з хворим на коронавірус немає жодного сенсу. Така особа повинна одразу піти на самоізоляцію. Якщо протягом 14 днів на самоізоляції людина немає симптомів коронавірусу, то немає сенсу робити їй тестування.

Також Степанов зазначив, що збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19 в Україні пов'язано зі збільшенням кількості випадків виявлення коронавірусу. За його словами, наразі в Україні є 35 тисяч ліжок в лікарнях, які підготовлені до лікування хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, в Україні за останню добу зареєстровано 2 481 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 116 978-ми.

Фото: ФБ