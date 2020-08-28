В Україні 199 хворих на COVID-19 підключені до апаратів ШВЛ – Степанов

В Україні 199 людей з коронавірусом підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Якщо ми говоримо про кількість ШВЛів, якими сьогодні забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тисяч ліжок), то це близько 4 714 апаратів штучної вентиляції легень. Це більш ніж достатньо. Я вам наведу такий приклад, що сьогодні на ранок в лікарнях перебуває 6 505 осіб. При цьому на апаратах ШВЛ саме в цих лікарнях перебуває 199 осіб", – сказав Степанов.

Він зазначив, що влада хоче, щоб до якомога більшої кількості ліжок був підведений кисень - наразі із 35 тисяч ліжок 11 217 мають або централізоване підведення кисню, або концентрат кисневий.

"Ми поставили завдання обласним державним адміністраціям щодо збільшення майже до 80% в лікарнях ліжок із киснем. І зараз ми в Міністерстві охорони здоров’я розглядаємо можливість, щоб ми ще централізовано закупили кисневий концентратор, який поставити по Україні. Може, навіть, замість апаратів ШВЛ. Мабуть, будемо виходити з такою пропозицією", – сказав очільник МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 серпня лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2438 нових випадків.