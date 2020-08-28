В Україні оновили карантинні зони: у "червоній" – 11 районів та 10 міст

Згідно з оновленим розподілом на карантинні зони за рівнем епідемічної небезпеки, до “червоної” віднесено 21 адміністративно-територіальну одиницю України.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора ввечері Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій переглянула поділ регіонів за рівнем епідемічної небезпеки СOVID-19. Червоний рівень небезпеки був встановлений в 21 адміністративно-територіальній одиниці", - сказав Степанов.

За його словами, місто Самбір, яке 14 днів перебувало в "червоній" зоні, тепер потрапило на помаранчевий рівень, оскільки ситуація там покращилась. "Це є прикладом того, що при виконанні усіх правил та обмежень ситуація стає набагато кращою", - наголосив міністр, підкресливши, що встановлення рівнів епідемічної небезпеки відбувається виключно за конкретними цифрами та показниками.

Як повідомлялося, в Україні з понеділка, 31 серпня, почне діяти нове епідемічне зонування.

До червоної зони будуть віднесені: міста Івано-Франківськ, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Біляївка та Ізмаїл Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський та Радивилівський райони Рівненської області; міста Бережани та Чортків, Бережанський район Тернопільської області; місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони Чернівецької області.

В Україні 28 серпня зареєстровано 2 438 випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 114 497-ми.