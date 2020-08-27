Кабмін заборонив в'їзд іноземців в Україну з 28 серпня

Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

"Щойно відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів України. Уряд прийняв рішення заборонити в'їзд іноземців в Україну в 00:00 28 серпня 2020 року", - повідомив він.

За його словами, вимога не поширюватиметься на осіб, що:

- є родичами першої лінії;

- мають дозвіл на роботу в Україні;

- прямують територією України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- прибувають в Україну з метою навчання;

- проходять військову службу на території України;

- постійно чи тимчасово проживають на території України;

- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;

- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ;

- є особами, які прибувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ;

- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;

- є інструкторами збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил України або прибувають по запрошенню Міністра оборони України;

- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;

- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;

- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;

- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;

- прибувають на лікуванні до закладів охорони здоров'я України.

Ці обмеження діятимуть до 00:00 28 вересня 2020 року.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонив в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.