Якщо буде понад 3000 хворих на день, у лікарнях забракне місць - джерело в уряді

У сфері охорони здоров’я України може скластися ситуація, коли ліжко-місць у лікарнях не вистачить, якщо щоденний приріст хворих із коронавірусною інфекцією перевищуватиме 3 тисячі осіб.

Про це повідомило Укрінформу обізнане джерело в уряді.

"Якщо буде 3 тисячі хворих на день, за місяць ми заповнимо лікарні", - сказав співрозмовник.

За його словами, в такому випадку Україна може піти за італо-іспанським сценарієм розвитку епідемії. "І на сьогодні жодна країна в світі не розуміє, від чого залежить поширення коронавірусу та які саме заходи на це істотно впливають", - зазначило джерело.

Співрозмовник додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує не запроваджувати локдаун. «І уряд не збирається занурити країну в локдаун. Будемо намагатися регулювати спалах існуючим адаптивним карантином. Локдаун економіка не витримає", - наголосив він.

За його словами, сьогодні в Україні заповнено 6 тисяч ліжко-місць пацієнтами з коронавірусом або людьми з підозрою на COVID-19. При цьому відсоток летальних випадків серед хворих на COVID-19 в Україні наразі становить 2,2%.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні з 35 000 лікарняних ліжок, підготовлених системою охорони здоров’я до прийому пацієнтів з COVID-19, зайняті 6544.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано антирекорд добової кількості нових хворих на COVID-19 - за минулу добу їх виявлено 2438.

Станом на 28 серпня в Україні лабораторно підтверджено 114 497 випадків COVID-19, з них 2451 летальний, 55 083 пацієнти одужали.