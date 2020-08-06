Із 136 випадків COVID-19 в Луганській області 43 - завезені з Росії і ОРДЛО

Обласною комісією з надзвичайних ситуацій визначено, що на Луганщині близько третини всіх випадків зараження коронавірусом пов’язані з людьми, які прибули в область з РФ або з окупованих територій ОРДЛО.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Луганської обласної державної адміністрації.

«Помічено, що погіршення епідеміологічної ситуації не спостерігається, підстав щодо посилення в області карантинних протиепідемічних заходів немає. За останній тиждень виявлено 10 хворих: 3 - контактні по родині, 7 - з інших міст і ОРДЛО. З 136 підтверджених випадків: 43 - прибули з РФ або ОРДЛО, 10 - з інших регіонів України, 85 - місцева передача коронавирусной інфекції. 68 з них - сімейні контакти», - йдеться в повідомленні.

Підкреслено, що за весь час епідемії на Луганщині зареєстрована 791 підозра на захворювання коронавирусною інфекцією, з яких 136 підтверджені. Інтенсивний показник становить 20,48 на 100 тисяч населення.

Серед осіб, які лікуються, хворих у важкому стані і тих, яким необхідно підключення до апарату ШВЛ, немає. Середній термін лікування становить 24 діб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 серпня лабораторно підтверджено 76 808 випадків COVID-19, з них за добу – 1318. Загалом в Україні зареєстровано 1819 смертей від COVID-19. Одужали – 42 524людей. Зараз хворіють – 32 465.