147 випадків за добу: у Києві найвищий показник COVID-19 з початку пандемії

У столиці вже 6 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 147 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, зросла на 147 хворих. Це найбільше за весь період пандемії. Одна людина померла. На сьогодні в столиці 6 497 підтверджених випадків коронавірусу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 66 жінок віком від 18 до 71 року та п'ять дівчаток від одного року до 16. А також 73 чоловіки віком від 18 до 85 рокiв і троє хлопчиків - від двох до шести років. Захворіли, зокрема, і шість медиків.

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За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 29 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 36 людей. Всього коронавірус подолали 2160 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили минулої доби в Шевченківському районі – 27, Дарницькому – 22, Деснянському - 21 випадок", - сказав Кличко.

Станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, з них за добу — 836.