У Києві на карантин закрили студентський гуртожиток

У Києві на карантин закрили гуртожиток на вулиці Михайла Бойчука.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці закрили на карантин іще один гуртожиток – на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ять хворих студентів і 13 контактних осіб", - сказав Кличко.

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Він зазначив, що двох хворих госпіталізували, інші – на самоізоляції. За його словами, в гуртожитку здійснили дезінфекцію приміщень.

Як повідомляв Укрінформ, на вихідних у гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на COVID-19.

В Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу – 612.