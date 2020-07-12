У гуртожитку київського університету - спалах коронавірусу

У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксували спалах захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

"Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Усі вони з-поміж іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідомо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що вже встановлено коло контактних осіб захворілих на коронавірус, всього їх 13. "Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 із них зараз невідоме", - зазначили у повідомленні.

Зараз спеціалісти проводять протиепідемічні заходи, вхід сторонніх осіб до гуртожитку ️ обмежений.

Як повідомляв Укрінформ, минулої доби ще у 67 жителів Києва було виявлено коронавірус. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.