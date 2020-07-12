У Києві за добу COVID-19 виявили у 67 людей – Кличко

Минулої доби ще у 67 жителів Києва було виявлено коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 67 людей. На сьогодні в столиці вже 6182 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", - поінформував мер.

Серед тих, що захворіли: 28 жінок віком від 18 до 82 років, 34 чоловіки віком від 19 до 73 рокiв, 3 дівчинки віком 3, 7 та 13 років та 2 хлопчики – 12 та 14 років.

Захворіли, зокрема, і 2 медики.

До лікарень столиці госпіталізували 11 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі - 14. У Солом’янському – 13, у Святошинському районі – 9 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 липня лабораторно підтвердили 53 521 випадок COVID-19, із них за добу – 678.